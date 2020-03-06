Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, не можуть знайти судові пристави.
Про це повідомляється на Telegram-каналі Mash.
Анастасія Заворотнюк
hellomagazine.com
Як передає ЗМІ, у актриси досі є борг в одному з банків, у зв'язку з чим судові пристави і розшукують Заворотнюк. Однак спроби зв'язатися з артисткою виявилися безуспішними, тому пристав прийняв рішення закрити справу про борг.
"Підмосковний пристав закрив справу про борг Анастасії Заворотнюк у зв'язку з неможливістю знайти боржника", – пише Telegram-каналі Mash.
Анастасія Заворотнюк
spletnik.ru
Втім, через кілька годин інформацію про закриття боргу спростували. Журналісти видання "Підмосков'я сьогодні" зв'язалися зі службою судових приставів Московської області, і поцікавилися, чи правда, що справу щодо стягнення боргів закрито?
"Дана інформація не підтвердилася", – відповіли в службі.
Анастасія Заворотнюк
micik.ru
Примітно, що раніше в росЗМІ з'явилася інформація про те, що близькі Заворотнюк продали її будинок у Підмосков'ї через брак грошей. А сама актриса зараз знаходиться на лікуванні в Італії.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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