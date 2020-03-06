Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, не можуть знайти судові пристави.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Mash.

Анастасія Заворотнюк hellomagazine.com

Як передає ЗМІ, у актриси досі є борг в одному з банків, у зв'язку з чим судові пристави і розшукують Заворотнюк. Однак спроби зв'язатися з артисткою виявилися безуспішними, тому пристав прийняв рішення закрити справу про борг.

"Підмосковний пристав закрив справу про борг Анастасії Заворотнюк у зв'язку з неможливістю знайти боржника", – пише Telegram-каналі Mash.

Анастасія Заворотнюк spletnik.ru

Втім, через кілька годин інформацію про закриття боргу спростували. Журналісти видання "Підмосков'я сьогодні" зв'язалися зі службою судових приставів Московської області, і поцікавилися, чи правда, що справу щодо стягнення боргів закрито?

"Дана інформація не підтвердилася", – відповіли в службі.

Анастасія Заворотнюк micik.ru

Примітно, що раніше в росЗМІ з'явилася інформація про те, що близькі Заворотнюк продали її будинок у Підмосков'ї через брак грошей. А сама актриса зараз знаходиться на лікуванні в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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