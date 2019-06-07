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Хотів накласти на себе руки? ЗМІ вказали на дивину з отруєнням Алібасова

1.7тЧитати матеріал російською

У мережі активно почали поширювати інформацію, що відомий продюсер і музикант Барі Алібасов отруївся рідиною для чищення труб "Кріт" не випадково.

Як повідомляє газета "Експрес", наведено кілька фактів, які нібито вказують на спробу самогубства.

№1 – "Крот" в склянці на столі. Ця рідина має яскраво виражений запах, який можна відчути на відстані, і смак. Людина при здоровому розумі приблизно не могла випадково переплутати її з водою.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Фото: dnpr.com.ua

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№2 – манера подачі в ЗМІ. Відповідно до російського законодавства, видання не можуть докладно розписувати, як людина пішла з життя. Інформацію про суїцид через отруєння варто подавати так: переплутав отруту з іншою рідиною (наприклад, водою). Такі інструкції Роскомнадхора.

До слова, українська журналістка Яніна Соколова говорила про це в останньому випуску її програми.

Хотів накласти на себе руки? ЗМІ вказали на дивину з отруєнням Алібасова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесчуткисамогубствоНовини Росії
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