Хотів накласти на себе руки? ЗМІ вказали на дивину з отруєнням Алібасова

У мережі активно почали поширювати інформацію, що відомий продюсер і музикант Барі Алібасов отруївся рідиною для чищення труб "Кріт" не випадково.

Як повідомляє газета "Експрес", наведено кілька фактів, які нібито вказують на спробу самогубства.

№1 – "Крот" в склянці на столі. Ця рідина має яскраво виражений запах, який можна відчути на відстані, і смак. Людина при здоровому розумі приблизно не могла випадково переплутати її з водою.

Барі Алібасов Фото: dnpr.com.ua

№2 – манера подачі в ЗМІ. Відповідно до російського законодавства, видання не можуть докладно розписувати, як людина пішла з життя. Інформацію про суїцид через отруєння варто подавати так: переплутав отруту з іншою рідиною (наприклад, водою). Такі інструкції Роскомнадхора.

До слова, українська журналістка Яніна Соколова говорила про це в останньому випуску її програми.

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