Хотів накласти на себе руки? ЗМІ вказали на дивину з отруєнням Алібасова

У мережі активно почали поширювати інформацію, що відомий продюсер і музикант Барі Алібасов отруївся рідиною для чищення труб "Кріт" не випадково.
Як повідомляє газета "Експрес", наведено кілька фактів, які нібито вказують на спробу самогубства.
№1 – "Крот" в склянці на столі. Ця рідина має яскраво виражений запах, який можна відчути на відстані, і смак. Людина при здоровому розумі приблизно не могла випадково переплутати її з водою.
Барі Алібасов
Фото: dnpr.com.ua
№2 – манера подачі в ЗМІ. Відповідно до російського законодавства, видання не можуть докладно розписувати, як людина пішла з життя. Інформацію про суїцид через отруєння варто подавати так: переплутав отруту з іншою рідиною (наприклад, водою). Такі інструкції Роскомнадхора.
До слова, українська журналістка Яніна Соколова говорила про це в останньому випуску її програми.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування та операції на шлунку.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
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