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"Хотів би російське громадянство": Голлівудська зірка зробив сміливу заяву

2.5тЧитати матеріал російською

Брат Гоолівудской актриси Джулії Робертс Ерік Робертс заявив про те, що хотів би отримати російське громадянство, якби у нього була така можливість.

Крім того, артист зазначив, що дуже любить Росію і росіян. Про це повідомляє "СтарХит".

"Хотів би російське громадянство": Голлівудська зірка зробив сміливу заяву

24СМИ

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"Я люблю Росію і росіян. Тут люди, як в Сполучених Штатах - всі мають такий же гумор і ставлення, таку ж любов до життя. Це так по-американськи. І Америка - така російська для мене. Мені дуже комфортно в Росії. Люди такі ж доброзичливі. Я б хотів мати російське громадянство, тільки якщо є можливість мати подвійне громадянство. Тому що я дуже люблю мою країну", - говорить Робертс.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро захотіла отримати російське громадянство.

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andrei andrei
andrei andrei
Обоз, ну зачем вы испортили весь день бандерлогам?😁
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
andrei andrei, Всякий отстой тянется на рашку-помойку.
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
andrei andrei, все лайно на старості їде в парашу...
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Korn Val
Korn Val
Эрик, придурок, Депардье позвони.
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