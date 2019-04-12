"Хотів би російське громадянство": Голлівудська зірка зробив сміливу заяву

Брат Гоолівудской актриси Джулії Робертс Ерік Робертс заявив про те, що хотів би отримати російське громадянство, якби у нього була така можливість.

Крім того, артист зазначив, що дуже любить Росію і росіян. Про це повідомляє "СтарХит".

24СМИ

"Я люблю Росію і росіян. Тут люди, як в Сполучених Штатах - всі мають такий же гумор і ставлення, таку ж любов до життя. Це так по-американськи. І Америка - така російська для мене. Мені дуже комфортно в Росії. Люди такі ж доброзичливі. Я б хотів мати російське громадянство, тільки якщо є можливість мати подвійне громадянство. Тому що я дуже люблю мою країну", - говорить Робертс.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро захотіла отримати російське громадянство.

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