"Хотілося придушити!" Бледанс атакувала блогерку через цькування дітей з інвалідністю

Російська акторка Евеліна Бледанс різко відповіла 27-річній блогерці Діані Закутній, яка негативно висловилася про дитину з інвалідністю в своїй соцмережі.

Так, на особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала фотографію зі зйомок програми "Пусть говорят", де темою ефіру став інцидент із Закутньою.

Евеліна Бледанс Instagram @bledans

Під фотографією в соцмережі Бледанс написала різкий пост:

"Якась "блогерка" бажала смерті діткам з інвалідністю, висловлювала бажання їх втопити й вступила в суперечку та навіть бійку з батьками. Ось її маніфест: "Менше паліть, пийте, спіть із кимось, тоді й не будете інвалідів народжувати! Тупі матусі вас народили посміятися, а ви вижили". Вибачитися й змінити свою думку вона так і не погодилася. Так хотілося її придушити трішки! Взяла з собою сміттєвий мішок, на голову її тупу вдягнути хотіла! А коли настав час мого виходу змилувалася над нею... Навіть підійшла після передачі, щоб спробувати поговорити, але ця "людина" не хоче нічого слухати, на жаль".

Зазначимо, що Діана Закутня опублікувала пост в Instagram, в якому різко висловилася про дитину з інвалідністю, яка разом із нею відпочивала в аквапарку. Крім того, тоді дівчина поцікавилася, чи є якесь покарання, якщо дитину втопити.

Евеліна Бледанс із сином Instagram @bledans

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