Хореограф – про характер Пугачової: іноді могла довести до сліз

Російський хореограф Єгор Дружинін розповів, що співачка Алла Пугачова має дуже складний характер. Чоловікові доводилося двічі працювати з артисткою, і він встиг дізнатися, яка вона насправді.

За словами танцюриста, на одному з концертів він добре відчув поганий характер Пугачової і пообіцяв собі ніколи не працювати з нею. Про це Дружинін заявив в інтерв'ю Надії Стрілець на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також хореограф повідомив, що минулого року на створенні ювілейного шоу "P.S" Пугачова жорстоко ставилася до танцюристів і учасників концерту. Крім того, іноді вона навіть доводила їх до сліз.

Дружинін додав, що ця ситуація дуже вразила, але більше знаменитість зачепило ставлення співачки до його балету.

"Алла Борисівна часто вимовляла фразу, яка мене дуже зачіпала: "Я ж вас не знаю", – зазначив танцюрист.

Нагадаємо, Єгор Дружинін – це російський кіноактор, режисер театру, кіно і телебачення, хореограф, телеведучий. У 2019 був постановником танців до ювілейного концерту Алли Пугачової "P.S".

Алла Пугачова – радянська і російська естрадна співачка, кіноактриса і телеведуча. Народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою знамениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.