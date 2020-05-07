"Холостяк" розповів, коли відбудеться його весілля

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін розповів про те, що весілля з переможницею проекту Дариною Квітковою, яке запланували на 23 травня в Києві довелося перенести.

Таке рішення було прийнято через пандемію коронавірусу. Про це Добринін повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/nikitadobrynin

"Зараз ми з Дашею в очікуванні найпрекрасніших дат в нашому житті. Через карантин нам довелося перенести дату весілля з 23 травня на кінець літа або навіть на осінь. Ми розпишемося набагато раніше і цьому раді, адже хтось до цього йде місяцями, хтось роками. Ми цього хочемо прямо зараз, чекаємо офіційного початку нашого сімейного життя. Момент, коли ми будемо не просто хлопець і дівчина, але вже чоловік і дружина, опора і підтримка один для одного, кращі друзі і коханці. Багато психологів кажуть, що чоловіки, які вступили в шлюб, стають старше, відповідальніше, спокійніше, а часом навіть і впевненіше в собі. Але я радий усвідомлювати, що для цього мені шлюб не потрібен, просто тепер в моєму житті є любов", - відверто поділився 9-й Холостяк.

instagram.com/nikitadobrynin

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позувала з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримала в руках смартфон.