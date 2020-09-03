"Холостяк" разом з американською дружиною потрапили в об'єктив папараці

Папараці підловили героя першого сезону шоу "Холостяк" Максима Чмерковського в Лос-Анджелесі, коли він прийшов на репетицію американської версії шоу "Танці з зірками" до своєї дружини Пети Маргатройд.

Так, фотографи зазнімкували момент, коли подружжя ніжно поцілувалося на вулиці. Чмерковський був одягнений у чорний світшот і шорти, а Маргатройд – у смугасту футболку та сірі штани, пише Daily Mail (фото дивіться нижче).

Чмерковський і Маргатройд. APEX / MEGA

У танцювальному проєкті візьме участь не тільки дружина Максима, а й його брат Валентин. Раніше 34-річний чемпіон з бальних танців вже двічі перемагав у шоу.

Брати Чмерковські. teleprostir.com

Відзначимо, 40-річний Чмерковський і 34-річна Маргатройд почали зустрічатися в 2012 році. Вони познайомилися на зйомках американських "Танців з зірками". У січні 2017 року в них народився син Шей Александер Чмерковський, а в липні цього ж року пара одружилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що 21-річна обраниця головного героя шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова та 32-річний Микита Добринін потрапили в серйозну ДТП.

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