"Холостяк" прокоментував скандал через його одруження після шоу

Герой четвертого сезону реаліті "Холостяк" Костянтин Євтушенко розповів, чому одружився за тиждень після того, як в ефір вийшов фінальний випуск проєкту.

Обраницею бізнесмена стала не переможниця шоу Анна Селюкова, а олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. Тоді через весілля пари розгорівся скандал. Глядачі вважали, що Євтушенко був у стосунках ще під час участі в "Холостяку", йдеться в програмі "ЖВЛ" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Весілля Євтушенка і Добринської. ivona.bigmir.net

Бізнесмен зізнався, що справді познайомився з дружиною до старту зйомок реаліті. Але наступна їхня зустріч відбулася навесні 2014 року в літаку до Польщі. Тоді зйомки "Холостяка" вже завершилися, але в ефірі ще не з'явилися. Весілля відбулося за тиждень після виходу в ефір фінального випуску, через що Євтушенко піддався критиці з боку глядачів.

"Ми знімали це все восени, а одружилися влітку. Сам формат передбачає те, що програма виходить навесні. Звичайно, "українські експерти" щось там могли вираховувати. Але зйомки закінчилися ще за сім місяців до того, як вийшли в ефір", – пояснив герой "Холостяка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше папараці підловили героя першого сезону шоу "Холостяк" Максима Чмерковського в Лос-Анджелесі, коли він прийшов на репетицію американської версії шоу "Танці з зірками" до своєї дружини Пети Маргатройд.