Холостяк Макс Михайлюк засвітив свою дівчину: хто вона і як виглядає
Герой популярного реаліті "Холостяк-10" Макс Михайлюк показав свою нову кохану. Його обраницею після закінчення проекту стала відома модель Дар'я Хлистун.
Так, чоловік на особистій сторінці в Instagram показав кілька знімків, на яких він зображений зі своєю новою дівчиною. На кадрах він ніжно обіймає її, а також показує. як вони проводять спільне дозвілля.
На проекті "Холостяк" Михайлюк віддав перевагу 22-річній Даші Ульяновій. В результаті пара не зуміла побудувати стосунки і, за словами героя реаліті, надії на возз'єднання з переможницею шоу не було.
З новою дівчиною Дар'єю Хлистун Михайлюк відпочивав в своєму рідному місті – Одесі. Вони розважалися в клубі Ibiza Beach Club і на місцевих пляжах. Пізніше Макс Михайлюк влаштував дівчині романтичний політ над нічним Києвом.
Відзначимо, офіційно зірки поки не підтвердили свої стосунки.
Дар'я Хлистун – одна з найпопулярніших українських моделей, яка відома і за кордоном. За два роки в модельному бізнесі дівчина зуміла заявити про себе на тижні моди у Нью-Йорку, Парижі, Мілані та інших великих подіях світу моди. У 2017 році Хлистун стала першою українкою, яку запросили взяти участь у великому щорічному шоу бренду Victoria's Secret.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний герой десятого сезону реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк зізнався, що у нього був секс на першому побаченні. Також він прокоментував секс-скандал, що вибухнув на проекті.