Холостяк Макс Михайлюк засвітив свою дівчину: хто вона і як виглядає

Герой популярного реаліті "Холостяк-10" Макс Михайлюк показав свою нову кохану. Його обраницею після закінчення проекту стала відома модель Дар'я Хлистун.

Так, чоловік на особистій сторінці в Instagram показав кілька знімків, на яких він зображений зі своєю новою дівчиною. На кадрах він ніжно обіймає її, а також показує. як вони проводять спільне дозвілля.

На проекті "Холостяк" Михайлюк віддав перевагу 22-річній Даші Ульяновій. В результаті пара не зуміла побудувати стосунки і, за словами героя реаліті, надії на возз'єднання з переможницею шоу не було.

Нова дівчина героя "Холостяка" Instagram Макса Михайлюка

З новою дівчиною Дар'єю Хлистун Михайлюк відпочивав в своєму рідному місті – Одесі. Вони розважалися в клубі Ibiza Beach Club і на місцевих пляжах. Пізніше Макс Михайлюк влаштував дівчині романтичний політ над нічним Києвом.

Холостяк показав нову дівчину Instagram Макса Михайлюка

Відзначимо, офіційно зірки поки не підтвердили свої стосунки.

Дар'я Хлистун – одна з найпопулярніших українських моделей, яка відома і за кордоном. За два роки в модельному бізнесі дівчина зуміла заявити про себе на тижні моди у Нью-Йорку, Парижі, Мілані та інших великих подіях світу моди. У 2017 році Хлистун стала першою українкою, яку запросили взяти участь у великому щорічному шоу бренду Victoria's Secret.

Холостяк показав нову дівчину Instagram Макса Михайлюка

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Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Українська модель стала дівчиною "Холостяка" Михайлюка Instagram Дар'ї Хлистун

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний герой десятого сезону реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк зізнався, що у нього був секс на першому побаченні. Також він прокоментував секс-скандал, що вибухнув на проекті.