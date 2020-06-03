Головний герой десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк прокоментував секс-скандал, що вибухнув на проєкті.

Так, зірковий пілот опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, в якому вибачився перед шанувальниками. А також додав, що він чинив так, як вважав за потрібне і не хотів робити з цього хайп.

Макс Михайлюк Фото: instagram/flymax305

"Я не інстаграмна особистість, якщо чесно, мені ніколи не було цікаво виносити сміття з хати, брати участь в плітках і когось обговорювати. Я щиро хотів залишити все, як є і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний борг перед вами, перед моєю аудиторією. Ще раз хочу сказати вам величезне спасибі. Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав вподобану вами учасницю, щось зробив чи не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення та дії. Чесно, я не хочу цього хайпу, як хочуть його інші. І, як бачите, не все так погано у всіх. Я вдячний всім, хто проживає своє життя і не обговорює моє. Хто зі мною, не дивлячись на мій вибір та симпатії. Всім, хто був зі мною від початку і до кінця. Людям, які вміють слухати і чути, які не будують здогадок, які не перекручують інформацію, не тримають зла за те, що я робив, як вважав за потрібне", – написав Михайлюк.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі пост-шоу романтичного реаліті "Холостяк-10" головний герой Макс Михайлюк і його обраниця Даша Ульянова повідомили, що після проєкту вони не залишилися разом.

Так, причиною розставання пари послужило те, що у Максима був секс з іншою учасницею на шоу, в чому він сам згодом зізнався Даші.

Пізніше було оприлюднене скандальне листування учасниць, яке підтверджувало цей факт.

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