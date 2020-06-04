Український телеведучий і колишній учасник шоу "Холостяк-9" Микита Добринін висловився про підтримку людьми акцій протестів в США.
Так, за словами чоловіка українцям слід звернути увагу на проблеми у своїй країні. Зокрема, він нагадав про ситуацію зі зґвалтуванням і побиттям поліцейськими дівчини в Кагарлику. Про це Добринін написав на особистій сторінці в Instagram.
Микита Добринін
Фото: instagram/nikitadobrynin
"Нам простіше запостити чорний квадрат на підтримку акцій протестів в США, ніж зрозуміти, що ось, під боком теж відбувається звіряче вбивство або зґвалтування. Я зараз про Кагарлик, якщо що. Там поліцейські вночі жорстко, як в Гестапо, катували і потім зґвалтували дівчину, яку викликали до відділку в якості свідка... І що тепер? Толком нічого. Ніхто не заступився, ніяких протестів, про це не кричать. У цій історії все не так! Досі не вирішили проблему з безкарністю влади, яка в корені не може допускати таке", – заявив телеведучий.
Добринін також додав, що не закликає до протестів. Однак зазначив: "треба відкрито про це говорити, щоб подібне більше повторювалося".
Микита Добринін
Фото: instagram/nikitadobrynin
"Я не хочу протестів, обгорілих машин і розграбованих магазинів, але нам з вами не можна мовчати, треба відкрито говорити, засуджувати таке, не давати навіть шансу надалі повторити подібне", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Протести в США почалися після того, як 28 травня після жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі помер афроамериканець Джордж Флойд.
2 червня в країні був оголошений "Чорний вівторок". Багато зірок опублікували у своїх соцмережах чорний квадрат – в знак солідарності з рухом Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), який бореться проти расизму і насильства стосовно темношкірих людей.
Після чого українська реперка Alyona Alyona звернулася до співвітчизників, які підтримують заворушення в США. Так, вона заявила, що українцям слід звернути увагу на проблеми у своїй країні.
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