Український телеведучий і колишній учасник шоу "Холостяк-9" Микита Добринін висловився про підтримку людьми акцій протестів в США.

Так, за словами чоловіка українцям слід звернути увагу на проблеми у своїй країні. Зокрема, він нагадав про ситуацію зі зґвалтуванням і побиттям поліцейськими дівчини в Кагарлику. Про це Добринін написав на особистій сторінці в Instagram.

Микита Добринін Фото: instagram/nikitadobrynin

"Нам простіше запостити чорний квадрат на підтримку акцій протестів в США, ніж зрозуміти, що ось, під боком теж відбувається звіряче вбивство або зґвалтування. Я зараз про Кагарлик, якщо що. Там поліцейські вночі жорстко, як в Гестапо, катували і потім зґвалтували дівчину, яку викликали до відділку в якості свідка... І що тепер? Толком нічого. Ніхто не заступився, ніяких протестів, про це не кричать. У цій історії все не так! Досі не вирішили проблему з безкарністю влади, яка в корені не може допускати таке", – заявив телеведучий.

Добринін також додав, що не закликає до протестів. Однак зазначив: "треба відкрито про це говорити, щоб подібне більше повторювалося".

Микита Добринін Фото: instagram/nikitadobrynin

"Я не хочу протестів, обгорілих машин і розграбованих магазинів, але нам з вами не можна мовчати, треба відкрито говорити, засуджувати таке, не давати навіть шансу надалі повторити подібне", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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