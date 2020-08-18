"Холостяк" Добринін зізнався, скільки коштувало весілля з Квітковою

Головний герой реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін розповів, що бюджет їхнього весілля з Дашою Квітковою склав 80 850 доларів (2,2 млн грн).

Знаменитість відповів на фінансові запитання від підписників у своїх Instagram-сторіз. Нагадаємо, пара офіційно зареєструвала шлюб 20 травня, а 12 серпня зіграла весілля на березі Дніпра в Києві.

Так, Добринін зізнався, що в названому бюджеті свята не було враховано ціну за дві весільні сукні, костюм нареченого, обручки та зйомку. Також він відзначив, що меню обійшлося парі в 120 доларів (3,2 тисячі грн) на людину без урахування алкогольних напоїв.

Добринін назвав вартість весілля Instagram @nikitadobrynin

За свій костюм 32-річний Нікіта заплатив приблизно 45-50 тисяч грн. За квіти, якими прикрасили весілля, зірки віддали 560 тисяч грн. На своїй сторінці в Instagram 21-річна Даша відзначила, що весілля оплатили вони з Нікітою без допомоги батьків.

Весілля Добриніна і Квіткової Instagram @kvittkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, за лічені дні до свята парі довелося змінити локацію. Закохані планували зібрати гостей на терасі на даху. Проте сусідам такі плани не сподобалися.