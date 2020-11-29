"Холостяк" Добринін з дружиною заразилися COVID-19 і розповіли про симптоми

Український телеведучий, учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова заразилися коронавірусом (COVID-19).

Про це переможниця проєкту написала повідомила у себе на сторінці в Instagram. Вона зазначила, що у них з чоловіком не було сильних симптомів хвороби.

"Ми на самоізоляції. Якщо чесно, я припускала, що це рано чи пізно станеться, але зараз все сталося дуже невчасно. У нас двох багато роботи, яку ми поставили на паузу. Нас радує тільки те, що зараз все нормально, особливо сильних симптомів немає. Ми відчуваємо себе досить добре", – повідомила дівчина.

Добринін додав, що через коронавіирус довелося перебудувати графік на найближчі місяці роботи.

"Ось і ми на самоізоляції. Ніяких жорстких симптомів і віримо, що так буде і далі. Просто в один день довелося перебудувати графік на найближчі місяці роботи. Але і це пройдемо. Слава Богу, є друзі, наша команда і помічники, які не дадуть зупинитися. А ми поки залишаємося вдома і відновлюємося", – написав в Instagram "холостяк".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "холостяк" Микита Добринін розповів про стосутнки з дружиною.