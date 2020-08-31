"Холостяк" Добринін з дружиною потрапили в аварію: Квіткова отримала травму

21-річна обраниця головного героя шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова та 32-річний Микита Добринін, які нещодавно зіграли пишне весілля, потрапили в серйозну ДТП.

Інцидент трапився під Києвом – пара поверталася додому після спільного вікенду. На трасі в їхній автомобіль врізалася інша машина, після зіткнення Даша отримала травми. Про це дівчина розповіла в Stories на особистій сторінці в Instagram.

За її словами, вона вдарилася головою об "торпеду" і зламала ніс. Квіткова уточнила, що більше в результаті аварії ніхто не постраждав.

Квіткова та Добринін потрапили в ДТП Instagram Даші Квіткова

Квіткова розповіла про ДТП Instagram Даші Квіткова

"Доїхали до Києва, називається... Всі цілі, усе добре. У мене тільки перелом носа, але не страшно. Головне, що ми всі живі. Водій іншої машини просто не помітив нас", – з обуренням написала дружина "Холостяка".

Даша Квіткова розповіла, як вони потрапили в аварію Instagram Даші Квіткова

Також дівчина показала знімки з місця аварії і своє обличчя на наступний ранок після інциденту.

Як виглядає Квіткова після ДТП Instagram Даші Квіткова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня 32-річний Микита і 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб в київському РАГСі. На церемонію прийшли близькі родичі і друзі. Весілля пара запланувала на 12 серпня під назвою "Любов серед вогнів великого міста".