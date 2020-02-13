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13 лютого • оновлено в 19:27
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Напівголі та щасливі: "Холостяк" Добринін вразив фото в ліжку зі своєю нареченою

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Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін вразив мережу фото в ліжку зі своєю нареченою Дашею Квітковою.

Так, на ньому він позував ніжно обіймаючи дівчину та засвітивши оголений торс. Квіткова ж у свою чергу була одягнена для знімка у відверту білизну. Відповідний кадр на особистій сторінці в Instagram опублікував Добринін.

Микита Добринін і Даша Квіткова

Микита Добринін і Даша Квіткова

Фото: instagram/kvittkova

Даша Квіткова та Микита Добринін

Даша Квіткова та Микита Добринін

Фото: instagram/kvittkova

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від інтимного знімка солодкої парочки, і заявили, що вони дуже красиві.

Напівголі та щасливі: "Холостяк" Добринін вразив фото в ліжку зі своєю нареченою
Напівголі та щасливі: "Холостяк" Добринін вразив фото в ліжку зі своєю нареченою
Напівголі та щасливі: "Холостяк" Добринін вразив фото в ліжку зі своєю нареченою
Напівголі та щасливі: "Холостяк" Добринін вразив фото в ліжку зі своєю нареченою

Раніше OBOZREVATEL повідомив, як герой реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін освідчився своїй коханій, переможниці проєкту Дарії Квіткова. Всі подробиці читайте тут.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Даша Квіткова Микита Добринін
Місце
Україна
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