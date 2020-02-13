Напівголі та щасливі: "Холостяк" Добринін вразив фото в ліжку зі своєю нареченою

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін вразив мережу фото в ліжку зі своєю нареченою Дашею Квітковою.

Так, на ньому він позував ніжно обіймаючи дівчину та засвітивши оголений торс. Квіткова ж у свою чергу була одягнена для знімка у відверту білизну. Відповідний кадр на особистій сторінці в Instagram опублікував Добринін.

Микита Добринін і Даша Квіткова Фото: instagram/kvittkova

Даша Квіткова та Микита Добринін Фото: instagram/kvittkova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від інтимного знімка солодкої парочки, і заявили, що вони дуже красиві.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, як герой реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін освідчився своїй коханій, переможниці проєкту Дарії Квіткова. Всі подробиці читайте тут.

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