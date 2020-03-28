Головна Новини
28 березня • оновлено в 05:01
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Холостяк" Добринін та його наречена роздяглися на камеру: відверте фото

1.4т
Читати матеріал російською

Колишній учасник шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова вразили мережу відвертим фото.

Відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася кохана телеведучого. На ньому Квіткова позувала лежачи на Добриніні у відвертій білизні. А він постав перед камерою з оголеним торсом.

Микита Добринін і Дарина Квіткова

Микита Добринін і Дарина Квіткова

Фото: instagram/kvittkova

"Кожен ранок, коли ми здорові та посміхаємося, вже гідний свята. У нас всіх ще ціле життя попереду", – написала Дарина.

Дарина Квіткова та Микита Добринін

Дарина Квіткова та Микита Добринін

Фото: instagram/kvittkova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зіркової пари. Вони засипали Микиту і Дарину компліментами.

"Холостяк" Добринін та його наречена роздяглися на камеру: відверте фото
"Холостяк" Добринін та його наречена роздяглися на камеру: відверте фото
"Холостяк" Добринін та його наречена роздяглися на камеру: відверте фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позувала з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримала в руках смартфон.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Даша Квіткова Микита Добринін
Місце
Україна
Теги
шоу Холостяк-9 шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
уїбани як ті, що фоткались, так і ті, що в захопленні від фотки двох потвор
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги