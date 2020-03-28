"Холостяк" Добринін та його наречена роздяглися на камеру: відверте фото

Колишній учасник шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова вразили мережу відвертим фото.
Відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася кохана телеведучого. На ньому Квіткова позувала лежачи на Добриніні у відвертій білизні. А він постав перед камерою з оголеним торсом.
Микита Добринін і Дарина Квіткова
Фото: instagram/kvittkova
"Кожен ранок, коли ми здорові та посміхаємося, вже гідний свята. У нас всіх ще ціле життя попереду", – написала Дарина.
Дарина Квіткова та Микита Добринін
Фото: instagram/kvittkova
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зіркової пари. Вони засипали Микиту і Дарину компліментами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позувала з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримала в руках смартфон.
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