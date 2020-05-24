"Холостяк" Добринін розкрив подробиці весілля з Квітковою
Головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова, які розписалися 20 травня, розповіли про майбутнє весілля.
За словами подружжя, церемонія відбудеться 12 серпня. Подробиці майбутнього весілля Микита й Даша розкрили в інтерв'ю СТБ.
Так, закохані зізналися, що їхнє весілля буде тематичним.
"Наше весілля тематичне. Воно називається "Кохання серед вогнів великого міста". Буде на красивій терасі на даху, прикрашеній вогниками. Традиції не хотіли. Єдине – це передача вогнища", – говорить Квіткова.
"Але всі батьки люблять традиційні моменти, тому вони точно принесуть рушник і коровай. Такі моменти точно будуть. Але самі ми не плануємо враховувати всі стародавні звичаї. У нас буде абсолютно легка вечірка. Головне – відпочивати, посміхатися й менше переживати цього дня" , – додав Добринін.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб в київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі й друзі.