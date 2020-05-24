Головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова, які розписалися 20 травня, розповіли про майбутнє весілля.

За словами подружжя, церемонія відбудеться 12 серпня. Подробиці майбутнього весілля Микита й Даша розкрили в інтерв'ю СТБ.

Микита Добринін і Даша Квіткова Instagram @nikitadobrynin

Так, закохані зізналися, що їхнє весілля буде тематичним.

"Наше весілля тематичне. Воно називається "Кохання серед вогнів великого міста". Буде на красивій терасі на даху, прикрашеній вогниками. Традиції не хотіли. Єдине – це передача вогнища", – говорить Квіткова.

Микита Добринін і Даша Квіткова Instagram @kvittkova

"Але всі батьки люблять традиційні моменти, тому вони точно принесуть рушник і коровай. Такі моменти точно будуть. Але самі ми не плануємо враховувати всі стародавні звичаї. У нас буде абсолютно легка вечірка. Головне – відпочивати, посміхатися й менше переживати цього дня" , – додав Добринін.

Микита Добринін і Даша Квіткова Instagram @kvittkova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб в київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі й друзі.