Холостяк Добринін одружився з Дашею Квітковою: перші фото з весілля

Анна Міхно люди 15:52, 20.05.2020 Оновлено: 16:19, 20.05.2020

Головний герой "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова одружилися.

Першими весільними фотографіями поділилися самі закохані на своїх сторінках в Instagram.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Instagram @nikitadobrynin

Так, 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі та друзі.

Для церемонії Квіткова вибрала коротку білу сукню та стильні босоніжки з ремінцями. Завершенням образу стала зачіска з легкими кучерями. Добринін з'явився на весіллі в сірому костюмі в клітинку.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Instagram @kvittkova

"Вона стала моїм серцем, величезною його частиною, тепер і офіційно моя", – написав на своїй сторінці в Instagram Добринін.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Instagram @holostyakstb
Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Instagram @holostyakstb
Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися
Instagram @holostyakstb

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова розбурхали мережу відвертим фото.

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