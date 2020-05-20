Холостяк Добринін одружився з Дашею Квітковою: перші фото з весілля
Головний герой "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова одружилися.
Першими весільними фотографіями поділилися самі закохані на своїх сторінках в Instagram.
Так, 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі та друзі.
Для церемонії Квіткова вибрала коротку білу сукню та стильні босоніжки з ремінцями. Завершенням образу стала зачіска з легкими кучерями. Добринін з'явився на весіллі в сірому костюмі в клітинку.
"Вона стала моїм серцем, величезною його частиною, тепер і офіційно моя", – написав на своїй сторінці в Instagram Добринін.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова розбурхали мережу відвертим фото.