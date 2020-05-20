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20 травня • оновлено в 16:40
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Холостяк Добринін одружився з Дашею Квітковою: перші фото з весілля

8.2т
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Головний герой "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова одружилися.

Першими весільними фотографіями поділилися самі закохані на своїх сторінках в Instagram.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Instagram @nikitadobrynin

Так, 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі та друзі.

Для церемонії Квіткова вибрала коротку білу сукню та стильні босоніжки з ремінцями. Завершенням образу стала зачіска з легкими кучерями. Добринін з'явився на весіллі в сірому костюмі в клітинку.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Instagram @kvittkova

"Вона стала моїм серцем, величезною його частиною, тепер і офіційно моя", – написав на своїй сторінці в Instagram Добринін.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Instagram @holostyakstb

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Instagram @holostyakstb

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися

Instagram @holostyakstb

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова розбурхали мережу відвертим фото.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Даша Квіткова Микита Добринін
Місце
Україна
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