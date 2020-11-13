"Холостяк" Черкасов захворів на коронавірус разом із дружиною та дітьми

Софія Ковнір Люди 22:06, 13.11.2020 Оновлено: 22:20, 13.11.2020

Герой 7-го сезону шоу "Холостяк" Дмитро Черкасов разом із сім'єю захворів на коронавірус.

Як розповіла його дружина Олександра, найімовірніше, вони заразилися в лікарні, коли вона травмувала ногу, пише "Viva.ua".

"Ми терміново поїхали в лікарню накладати шви, у мене було пошкоджено вену. Оскільки не було часу вибирати клініку, ми вирушили до найближчого травмпункту, де в приймальному покої були пацієнти з травмами і в тому ж приміщенні – пацієнти з підозрою на COVID-19 . Травму благополучно зашили, але через три дні (30.10) я прокинулася з сильним болем у горлі. Оновлюючи щоденну статистику кількості хворих і розуміючи, що була в лікарні у вірогідному контакті з COVID-позитивними, ми з чоловіком вирішили здати ПЛР-тест", – повідомила дружина Черкасова.

Уже через кілька годин чоловік і жінка отримали позитивний результат, а наступного ранку симптоми хвороби проявилися у Дмитра, дітей та батьків Олександри.

"Завдяки грамотному протоколу лікування COVID у нас проходив у легкій формі, як ГРВІ. Ми постійно вимірювали сатурацію, пили вітаміни і багато теплої рідини. У старшого сина близько трьох діб трималася температура 38-38,5, яку ми збивали. У молодшого сина температура піднялася лише раз до 37,5", – зазначила Олександра.

Дмитро Черкасов разом із сім'єю захворів на коронавірус
Караван историй

Дружина ексхолостяка зізналася, що під час хвороби у неї почала наростати сильна тривога.

"Я дуже хвилювалася за дітей, чоловіка, оскільки у нього бронхіальна астма і він у найбільшій групі ризику. Хвилювался за батьків, які перебувають у віковому діапазоні 60+ і мають супутні захворювання. Хвилювался і за себе, щоб не залишити дітей одних. В якийсь момент моє серцебиття почало лавірувати між 90-130 ударами в хвилину. Лікарі перевели мене на транквілізатори", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск імовірно заразився коронавірусом.

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