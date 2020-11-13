'Холостяк' Черкасов захворів на коронавірус разом із дружиною та дітьми

Герой 7-го сезону шоу "Холостяк" Дмитро Черкасов разом із сім'єю захворів на коронавірус.

Як розповіла його дружина Олександра, скоріш за все, вони заразилися в лікарні, коли вона травмувала ногу, пише "Viva.ua".

"Ми терміново поїхали в лікарню накладати шви, у мене була пошкоджена вена. Так як не було часу вибирати клініку, ми вирушили до найближчого травмпункту, де в приймальному покої були пацієнти з травмами і в тому ж приміщенні – пацієнти з підозрою на COVID-19 . Травму благополучно зашили, але через три дні (30.10) я прокинулася з сильним болем в горлі. Оновлюючи щоденну статистику кількості хворих і розуміючи, що була в лікарні у вірогідному контакті з COVID-позитивними, ми з чоловіком вирішили здати ПЛР-тест", – повідомила дружина Черкасова.

Вже через кілька годин чоловік і жінка отримали позитивний результат, а наступного ранку симптоми хвороби проявилися у Дмитра, дітей та батьків Олександри.

"Завдяки грамотному протоколу лікування COVID у нас проходив у легкій формі, як ГРВІ. Ми постійно вимірювали сатурацію, пили вітаміни і багато теплої рідини. У старшого сина близько три доби трималася температура 38-38,5, яку ми збивали. У молодшого сина температура піднялася лише раз до 37,5", – зазначила Олександра.

Дружина ексхолостяка зізналася, що під час хвороби у неї почала наростати сильна тривога.

"Я дуже хвилювалася за дітей, чоловіка, так як у нього бронхіальна астма і він в найбільшій групі ризику. Хвилювался за батьків, які перебувають в віковому діапазоні 60+ і мають супутні захворювання. Хвилювался і за себе, щоб не залишити дітей одних. вВякийсь момент моє серцебиття почало лавірувати між 90-130 ударами в хвилину. Лікарі перевели мене на транквілізатори", – розповіла жінка.

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