"Холостяк-9": Артем Приходько розповів, чого очікує від проекту

1 червня телеканал СТБ назвав імена п'яти претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" . Один з них - продюсер і віце-чемпіон шосейно-кільцевих мотогонок Артем Приходько розповів у своєму інтерв'ю, чого очікує від проекту і яку дівчину шукає.

- Ви один з претендентів на роль Холостяка в 9 сезоні. Як думаєте, чому саме вас проект виділив, як одного з найбільш завидних женихів?

- Якщо я на щось претендую, то завжди досягаю своєї мети. Плюс я мамі обіцяв скоро одружитися (посміхається).

- Чому, на вашу думку, ви все ще холостяк?

- Я добре відчуваю фальш і погано блефую! А якщо серйозно, я занадто захоплений своєю роботою і не приділяв цьому питанню достатньої кількості сил.

Артем Приходько Фото: прес-служба СТБ

5 претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Фото: прес-служба СТБ

- Як вважаєте, про що важливо пам'ятати головному герою проекту "Холостяк" під час зйомок?

- Важливо пам'ятати про виховання і честь, своєї і учасниць. А ще про те, що це будуть дивитися пару тисяч друзів і родичів.

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- А які дівчата вам подобаються?

- Сильні, товариські, розумні, чуттєві й іронічні. Почуття гумору в моєму світі переважає над фізичними "величинами".

- Завершіть фразу: "Якщо стану Холостяком, я...."

- Якщо стану Холостяком, я зіпсую 99 троянд, заради однієї, тієї самої.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя . В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один з яких може стати дев'ятим Холостяком. Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті і на сторінках у соціальних мережах телеканалу СТБ, а також в додатку "Телепортал".