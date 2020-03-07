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7 березня • оновлено в 12:35
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Холостяк 2020: несподівані моменти першого випуску шоу

1.6т
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У п'ятницю, 6 березня на телеканалі СТБ відбулась прем'єра популярного шоу "Холостяк", де головним героєм став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Перше знайомство, за традицією, відбулося в заміському будинку. Всі учасниці абсолютно різні – бізнес-леді, вчительки, юристки, майстри спорту з художньої гімнастики. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як пройшов перший випуск шоу "Холостяк-10" (дивіться відео в кінці новини).

Холостяк Макс Михайлюк

Холостяк Макс Михайлюк

Instagram @holostyakstb

Всього на церемонію вручення прийшли 25 дівчат, з яких за правилами повинні залишитися 15. Кожна з учасниць відверто розповіла про колишні стосунки, своє хобі і роботу.

Учасниці шоу "Холостяк 10"

Учасниці шоу "Холостяк 10"

Instagram @holostyakstb

Одній з дівчат вдалося з першого знайомства відчути силу Макса. Після розповіді про те, що вона любить спонтанність, головний герой без роздумів взяв її на руки і відніс в будинок до інших учасниць.

25-річна Анна, юрист за освітою, здивувала Макса. Дівчина підготувала договір, але чоловік толерантно відмовився його підписувати, обіцяючи трохи пізніше перечитати умови.

22-річна Ольга – помічник депутата. Цілеспрямована і впевнена в тому, що знайди нареченого у Верховній Раді практично неможливо.

25-річна Валерія підійшла до знайомства з потенційним нареченим з дотепністю – дівчина піднесла Максу пляшку з соняшниковою олією зі словами: "Нехай у тебе на проекті пройде всі як по маслу".

Не менш феєричною вийшла поява ще у однієї учасниці – Яни. Дівчина приїхала на проект в багажнику лімузина.

Багато інших учасниць шоу також відзначилися: одна з них з'явилася з автомобільною діджейсько установкою, інша – представила відео зі своєю мамою, ще одна дівчина попросила холостяка забрати її персонально з дому.

Вперше в історії проекту холостяк Макс Михайлюк відмовився вручати троянду першого враження, так як за його словами всі дівчата були гідні цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зовнішність головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка викликала ажіотаж в мережі.

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Автор
Єва Романова
Тег
Холостяк-10
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