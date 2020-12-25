"Холостяк 11": стало відомо ім'я головного героя нового сезону проєкту

На телеканалі СТБ у березні 2021 року відбудеться прем'єра нового сезону реаліті "Холостяк 11", головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако.

Чоловік є засновник логістичної компанії, а також захоплюється спортом. Про це повідомили на сайті телеканалу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, новий "холостяк" регулярно займається в залі, любить екстрим і гори. Минулого року він навіть здійснив сходження на Ельбрус.

Михайло Заливако став героєм шоу "Холостяк 11" Instagram "Холостячки"

Заливако зізнався, що, незважаючи на успішний бізнес, в його житті не вистачає справжнього кохання.

"Я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут (на проєкті) я зустріну ту дівчину, з якою зможу зв'язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною", – зазначив чоловік.

Як виглядає новий герой шоу "Холостяк 11" Instagram Заливако

Новий герой проєкту "Холостяк" Instagram Заливако

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк обрав Дашу Ульянову.

Пізніше пара повідомила, що після проєкту вони не залишилися разом.