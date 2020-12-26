'Холостяк 11': стало відомо ім'я головного героя нового сезону проєкту

На телеканалі СТБ у березні 2021 року відбудеться прем'єра нового сезону реаліті "Холостяк 11", головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако.

Чоловік є засновник логістичної компанії, а також захоплюється спортом. Про це повідомили на сайті телеканалу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, новий "холостяк" регулярно займається в залі, любить екстрим і гори. Минулого року він навіть здійснив сходження на Ельбрус.

Заливако зізнався, що, незважаючи на успішний бізнес, в його житті не вистачає справжнього кохання.

"Я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут (на проєкті) я зустріну ту дівчину, з якою зможу зв'язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною", – зазначив чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк обрав Дашу Ульянову.

Пізніше пара повідомила, що після проєкту вони не залишилися разом.