"Холостяк-10": як склалися стосунки Макса Михайлюка і Даші після проєкту

Головний герой десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Макс Михайлюк і його обраниця Даша Ульянова повідомили, що після проєкту вони не залишилися разом.

Так, причиною розставання пари послужило те, що у Максима був секс з іншою учасницею на шоу, в чому він сам згодом зізнався Даші. Переможниця сприйняла це як зраду і не змогла пробачити Холостякові. Про це Ульянова розповіла на фінальному постшоу "Холостяк. Життя після проєкту".

Даша Ульянова на постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" Фото: stb.ua

"Був гарний фінал. Я була в любовних мріях. Все було прекрасно. Повернувшись до Києва, Макс почав займатися своїми справами, і я це розуміла. Адже він на кілька місяців випав з життя. А я тим часом повернулася до батьків, щоб розділити з ними радість. Через два-три тижні відбулася наша зустріч. І тут Макс зізнається, що у нього був секс з іншою учасницею на проєкті. У цей момент у мене стався шок, немов облили холодною водою... Мені складно було обнулитися після такого й піти далі ", – розповіла Даша.

Сам же Максим заперечувати слова Дарини не став і зізнався – він розуміє, як боляче зробив дівчині. Холостяк також заявив, що у нього залишилися почуття до дівчини й він би хотів бути з нею.

Максим Михайлюк Фото: instagram/flymax305

"Я зрозумів, що повинен їй про це сказати. Ніякого сенсу приховувати не було. Колись це стало б явним. Розумію, що зробив їй боляче. А те, що вона відчуває, мені знайоме. Мені подобалася як одна дівчина, так й інша. Але ближче була Даша, тому вибрав її. Вона й досі мені подобається, і я все ще хочу бути з нею", – зізнався Макс Михайлюк.

Раніше OBOZREVATEL згадав, як розвивалися стосунки головного героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка та Даші Ульянової на проєкті.