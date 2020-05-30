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30 травня • оновлено в 11:24
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"Холостяк-10": як склалися стосунки Макса Михайлюка і Даші після проєкту

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Головний герой десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Макс Михайлюк і його обраниця Даша Ульянова повідомили, що після проєкту вони не залишилися разом.

Так, причиною розставання пари послужило те, що у Максима був секс з іншою учасницею на шоу, в чому він сам згодом зізнався Даші. Переможниця сприйняла це як зраду і не змогла пробачити Холостякові. Про це Ульянова розповіла на фінальному постшоу "Холостяк. Життя після проєкту".

Даша Ульянова на постшоу "Холостяк. Життя після проєкту"

Даша Ульянова на постшоу "Холостяк. Життя після проєкту"

Фото: stb.ua

"Був гарний фінал. Я була в любовних мріях. Все було прекрасно. Повернувшись до Києва, Макс почав займатися своїми справами, і я це розуміла. Адже він на кілька місяців випав з життя. А я тим часом повернулася до батьків, щоб розділити з ними радість. Через два-три тижні відбулася наша зустріч. І тут Макс зізнається, що у нього був секс з іншою учасницею на проєкті. У цей момент у мене стався шок, немов облили холодною водою... Мені складно було обнулитися після такого й піти далі ", – розповіла Даша.

Сам же Максим заперечувати слова Дарини не став і зізнався – він розуміє, як боляче зробив дівчині. Холостяк також заявив, що у нього залишилися почуття до дівчини й він би хотів бути з нею.

Максим Михайлюк

Максим Михайлюк

Фото: instagram/flymax305

"Я зрозумів, що повинен їй про це сказати. Ніякого сенсу приховувати не було. Колись це стало б явним. Розумію, що зробив їй боляче. А те, що вона відчуває, мені знайоме. Мені подобалася як одна дівчина, так й інша. Але ближче була Даша, тому вибрав її. Вона й досі мені подобається, і я все ще хочу бути з нею", – зізнався Макс Михайлюк.

Раніше OBOZREVATEL згадав, як розвивалися стосунки головного героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка та Даші Ульянової на проєкті.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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