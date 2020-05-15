"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

Марія Дідик люди 23:03, 15.05.2020 Оновлено: 23:32, 15.05.2020

15 травня на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск романтичного шоу "Холостяк 10". Головний герой проєкту Максим Михайлюк познайомив учасниць зі своїми батьками. У результаті у фінал програми пройшли Даша і Дана.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають дівчата.

Даша Ульянова

instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даші Ульяновій 23 роки, родом вона з міста Кривий Ріг. Усе життя дівчина займається спортом. Зараз вона працює тренером зі стретчингу.

instagram.com/dasha_ulyanovaa
instagram.com/dasha_ulyanovaa
instagram.com/dasha_ulyanovaa

На першій вечірці Даша продемонструвала свою пластику, вона показала номер зі стрічками.

Дана Оханська

Дівчині 25 років. Вона закінчила КНУ ім. Т. Шевченка. Є власницею модельного агенства. На дозвіллі пише вірші і трохи співає.

instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишній учасник шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова розбурхали мережу відвертим фото.

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