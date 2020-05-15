Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

5.3т
Читати матеріал російською

15 травня на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск романтичного шоу "Холостяк 10". Головний герой проєкту Максим Михайлюк познайомив учасниць зі своїми батьками. У результаті у фінал програми пройшли Даша і Дана.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають дівчата.

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

Даша Ульянова

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даші Ульяновій 23 роки, родом вона з міста Кривий Ріг. Усе життя дівчина займається спортом. Зараз вона працює тренером зі стретчингу.

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dasha_ulyanovaa

На першій вечірці Даша продемонструвала свою пластику, вона показала номер зі стрічками.

I Put a Spell on You 😈

Публікація від Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Дана Оханська

Дівчині 25 років. Вона закінчила КНУ ім. Т. Шевченка. Є власницею модельного агенства. На дозвіллі пише вірші і трохи співає.

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало відомо, хто пройшов до фіналу

instagram.com/dana_okhanska

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишній учасник шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова розбурхали мережу відвертим фото.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Тег
Холостяк-10
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги