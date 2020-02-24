Холостяк-10: що відомо про головного героя романтичного шоу

Головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Так, про професію пілота він мріяв ще з дитинства, потім багато працював, щоб здобути освіту в найкращій льотній школі. У 28 років у Михалюка вийшло досягти своєї мети, повідомляють "Факти".

Макс Михайлюк Фото: instagram/stbua

Зазначається, що власну льотну школу Flymax в Майамі (США) Михалюк відкрив у 2016 році, а для цього йому також довелося отримати ліцензію пілота-інструктора. За плечима холостяка понад 4000 льотних годин і найвища ліцензія транспортного пілота – ATPL.

Макс Михайлюк Фото: прес-служба телеканалу СТБ

Крім того, чоловік керує невеликими літальними апаратами, потужними лайнерами, а також може безпечно садити літаки в складних гірських аеропортах. До речі, зараз йому доводиться жити на дві країни – США та Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зовнішність головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка викликала ажіотаж в мережі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!