Холостяк 10: коли вийде і перший тизер проекту

Прем'єра 10 сезону популярного шоу "Холостяк" на телеканалі "СТБ" відбудеться 6 березня. На цей раз головним героєм проекту став пілот і власник льотної школи в Америці Макс Михайлюк.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

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Шоу "Холостяк" з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ" і є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

У першому випуску головний герой реаліті каналу СТБ 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк – познайомиться з 25 претендентками на своє серце. Уже в кінці першої вечірки десять учасниць покинуть проект.

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