Знайомство партнера з батьками – важливий крок у відносинах. По-перше, він демонструє серйозність намірів. По-друге, відкриває досить інтимну інформацію. Дивлячись на взаємодію всередині сім'ї батьків, можна простежити, в якій атмосфері ріс людина, які цінності йому прищеплювалися. І навіть припустити, яким сім'янином буде він сам.

На цьому тижні учасники шоу "Холостячка" знайомили Ксенію Мішин зі своїм рідними. Першим це зробив Олексій, самий "сімейнооріентірованний" з учасників. Він запросив Ксенію на вечерю з мамою, татом і сестрою. Батьки Олексія прожили в шлюбі не один рік. Повага і близькість між ними відчувається навіть під час простої розмови. А також те, що вони знаходяться "на одній хвилі" один з одним і зі своїми дітьми. Обидва успішно займаються бізнесом. Мріють про онуків і без роздумів висловили готовність прийняти сина Ксенії в свою сім'ю.

Далі Мішину рідним представив Андрій. Він запросив її додому до мами і сестри. Після зустрічі Холостячка сказала: "Мама тебе так сильно любить, що навіть не знаю ...". "Мені навіть якось стало незручно", - погодився Андрій. Очевидно, стосунки Андрія з мамою сповнені протиріч, як це часто буває при гіперопіці з боку одного з батьків. Тож не дивно, що і з жінками у нього виникають проблеми. "В житті не зустрічав жодної нормальної, - зізнався він, коли на проєкті склалося непроста ситуація, - а тут відразу дві неймовірні". Нагадаю, в минулому випуску Андрій розповів холостячці, що, починаючи боротьбу за її серце, був закоханий в іншу жінку, якій пообіцяв ставитися до шоу "як до роботи".

Ну а Олександр зовсім не став знайомити Ксенію з батьками. Пояснив це тим, що з батьком він не спілкується, а мама живе на Сході. Ксенія натякнула на відеозв'язок. І тоді Олександр прямо сказав, що поки не готовий до такого кроку. Замість батьків чоловік запропонував Ксенії познайомитися з його дочкою. Втім, і їй він не представив холостячку як свою дівчину або кохану. А на пряме запитання дівчинки: "хто ви один одному?", Почав плутано переказувати правила проекту.

Знайомство партнера з батьками – важливий крок у відносинах. Він може оголити багато. І несерйозність намірів. І складності дитячо-батьківських відносин. І те, яким сім'янином скоріше за все буде сама людина.

А ви як вважаєте, коли варто знайомити кохану людину зі своїми батьками? І коли знайомитися з його?