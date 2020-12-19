Протягом двох місяців актриса Ксенія Мішина шукала кохання в телешоу "Холостячка". Її серця домагалися 12 чоловіків різного віку, професій і характерів. І ось вчора Холостячка зробила свій вибір. Більш того, прийняла від обранця пропозицію руки і серця!

Олександр Еллерт, 33-річний сценарист "95 кварталу", з самого початку проекту поводився нестандартно. Він демонстрував самовпевненість і поважність. Його першими словами Ксенії були: "Ну все! Дочекалася!" А на зустрічі-знайомстві він взяв одного, пішов за барну стійку і почав разом з ним випивати. По ходу п'єси мало що змінилося. У той час, як інші чоловіки збивалися з ніг, щоб привернути увагу Холостячки, Еллерт виглядав незалежно і навіть злегка байдуже. Він не познайомив Ксенію зі своїми батьками. А під час знайомства з її батьком запитав: "Ну що, які мене чекають підводні камені?"

"З Сашею нічого не зрозуміло ...", - не раз говорила Ксенія. І тим не менше, щотижня шоу покидали інші учасники. Поки не залишилося двоє: Олександр і Олексій. "Льоша – це спокій і впевненість у завтрашньому дні", - підсумувала Ксенія. І ... вибрала Олександра.

Чи правильно вчинила Ксенія? Звичайно, правильно! Тому що людина завжди робить вибір, правильний для нього в даний момент і при даних обставинах. І немає стандарту, який буде хороший для всіх. Навіть горезвісний принц підійде далеко не кожній дівчині. Кого-то буде обтяжувати життя в палаці. Кого-то – пригнічувати соціальну нерівність з чоловіком. А кого-то – просто дратувати звук його голосу. Ксенія вибрала того, хто був необхідний їй. Для серця, для душі, для програвання якихось своїх сценаріїв. Так що, злагода та любов. І може, трохи особистої терапії.