"Холостячка": стало відомо, хто переміг в шоу

У п'ятницю, 18 грудня, о 19:00 на каналі СТБ відбувся фінал романтичного шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина вирушила на останні побачення в рамках реаліті, й в результаті обрала Олександра Еллерта.

За серце Мішиної також боровся Олексій Тригубенко, проте саме Еллерт почув від Холостячки зізнання в коханні, а також заповітне "так" на пропозицію руки та серця. Докладніше про те, як пройшов фінальний випуск романтичного реаліті – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт скриншот з відео

Знайомство Еллерта з батьком Мішиної

Перш ніж зробити вирішальний вибір, Мышина познайомила учасників зі своїм батьком. Зустріч Еллерта й найближкої людини Ксенії сталася на рибалці, де чоловіки розпивали алкоголь. Нагадаємо, Холостячка – противниця спиртного, але це не зупинило Олександра. Він хотів сподобатися батькові головної героїні.

Олександр Еллерт з батьком Мішиної скриншот з відео

Пізніше батько Ксенії заявив, що їй з Еллертом буде цікаво, його енергія б'є через край. Однак Олександр не буде податливим.

Олександр Еллерт з батьком Мішиної скриншот з відео

Побачення Ксенії та Олександра

В останньому випуску шоу Еллерт запросив Мішину на екстремальне побачення, під час якого вирішив побороти свій страх висоти. Разом з Ксенією він піднявся в небо на парапланах.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт скриншот з відео

Потім пара поїхала на романтичну вечерю, яка відбулася в готелі. Також вони провели час в джакузі. Однак в кінці вечора між Ксенією та Олександром відбулася незручна розмова. Мішина була засмучена тим, що Еллерт дуже закритий і не хоче впускати її в своє серце.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт скриншот з відео

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина скриншот з відео

Фінальна церемонія

Під час фінальної церемонії Мішина заявила, що дуже довго думала над своїм вибором. Однак для себе вона вирішила, що саме з Еллертом бачить своє майбутнє та зізналася йому в коханні. Олександр також повідомив головній героїні про свої почуття, після чого зробив їй пропозицію руки та серця.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт скриншот з відео

"Поки ти міркував, де живе кохання, я точно зрозуміла, де зараз знаходиться моє. Воно зараз сидить поряд зі мною і дуже хвилюється. Я тебе кохаю, і так, я згодна", – прийняла пропозицію Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт скриншот з відео

Еллерт зробив пропозицію Мішиній скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили вирізану сцену особистої бесіди Ксенії Мішиної з донькою Олександра Еллерта на шоу "Холостячка".