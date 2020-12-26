"Холостячка": Рибак зізнався, з ким зустрічається зараз

Учасник першого сезону реаліті "Холостячка" Андрій Рибак поділився подробицями з особистого життя.

Зокрема, під час випуску програми "Холостячка. Життя після проєкту" учасник зізнався, з ким зараз зустрічається. Як виявилося, після реаліті він вирішив продовжити свої стосунки з Аліною, про яку розповідав Ксюші раніше в проєкті.

"Вона сказала мені, що попри все те, що я зробив, і як себе повів – у неї все одно залишаються почуття до мене і вона від них не відмовляється. Зараз я розумію, що все те, що було спочатку, – це все було по-справжньому, просто, можливо, я десь заплутався", – розповів Рибак.

Андрій Рибак у програмі "Холостячка. Життя після проєкту". Пресслужба СТБ

Крім того, Рибак зізнався, чому прийшов на ефір без своєї другої половинки. Як виявилося, обраниця учасника "Холостячки" не захотіла прийти в шоу, оскільки зараз вона отримує на свою адресу багато критики від користувачів мережі буцімто через розрив стосунків Рибака з Мішиною.

"Їй пишуть якісь дивні люди дивні речі, її порівнюють із Ксюшею, звинувачують, що вона розвалила мої стосунки з Ксенією. Її це дуже зачіпає, і я з нею про це багато разів говорив, щоб вона не реагувала. І ось коли прийде момент – ми з'явимося разом", – заявив учасник.

Варто зазначити, що під час ефіру програми "Холостячка. Життя після проєкту" було названо ім'я нового холостяка наступного сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як склалися стосунки Мішиної й Еллерта після реаліті "Холостячка".