"Між нами є хімія", - сказала Ксенія про учасника шоу Олександра Еллерта. І тут же продемонструвала це на ділі. На парному побаченні вони з Олександром скоротили дистанцію настільки, що в якийсь момент почали цілуватися. А потім і зовсім пішли в намет, де пробули вдвох до ранку ...

Є гіпотеза, що любов – це і є ні що інше, як ряд хімічних процесів в організмі. Норадреналін і серотонін викликають симпатію, тестостерон і естроген – потяг, окситоцин і вазопресин – глибоку прихильність. І скільки б жінка ні спостерігала за позитивними проявами чоловіки, не переконувала себе в тому, що він "підходящий варіант" – ніякої любові не відбудеться без вищезгаданої "хімії".

"Я бачу, як він намагається", "я ставлюся до нього з холодним розумом", "він дуже турботливий", - говорить Ксенія про інших учасників. І, по-моєму, з одних цих слів очевидно, що в їх випадках ні про яку "хімію" мова не йде. Хоча, чоловіки дійсно дуже стараються. Хтось готує холостячки страви і прикрашає їх польовими квітами. Хтось розпалює багаття. Хтось миє їй ноги. Ось тільки "хімію" цим не викликати.

Було продовження в наметі чи ні – не так важливо. Сексуальна енергія між Ксенією і Олександром є – і це не залишає сумнівів. Навіщо тоді продовжувати проект? Ну, як мінімум, щоб поспостерігати: чи зробить Ксенія вибір спираючись на почуття або на розрахунок.

А як ви вважаєте, все вирішує хімія? Або інші моменти не менш важливі?