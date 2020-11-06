"Холостячка" на СТБ: в третьому випуску шоу покинуло відразу три учасники

За підсумками третього випуску популярного шоу "Холостячка", який вийшов на каналі СТБ в п'ятницю, 7 листопада, проєкт покинули відразу троє чоловіків – це Артем Шепель, Костянтин Скріпачук і Сергій Корієнко.

Так, в третьому ефірі за серце Ксенії вели боротьбу 11 учасників, але деяким з них не вдалося підкорити серце головної героїні Ксенії Мішиної. Більш докладно про те, хто пішов з шоу і що стало причиною цього – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Один з учасників, Артем Шепель, покинув проєкт після парного побачення. Він виявляв агресію, з чим Холостячка не мала наміру миритися, тому вирішила попрощатися з чоловіком.

"У моєму житті немає місця такій енергії. Я ніколи не потерплю агресії. Тим більше фізичного і психологічного аб’юзу. Сьогодні ти не дотримав свого слова, даного мені. І зараз ти залишаєш цей проєкт", – заявила Мішина.

Артем Шепель и Ксенія Мішина скріншот з відео

Під час церемонії троянд проєкт покинув фотограф Костянтин Скріпачук. Ксенія зазначила, що за три тижні він не показав їй, що хоче побудувати відносини, тому вона не бачить їхнього спільного майбутнього.

Костянтин Скріпачук скріншот з відео

Також бутоньєрки не залишилося для Сергія Корієнка. На думку Ксенії, він намагався не показати себе у відносинах з нею, а постійно змагався з іншими учасниками.

Сергій Корієнко скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина запросила на перше побачення коміка і шоумена Андрія Рибака. Пара провела вечір в басейні й переночувала разом в заміському готельному комплексі.