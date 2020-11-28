"Холостячка" на СТБ: хто покинув проєкт в 6 випуск

У шостому випуску шоу "Холостячка" на СТБ покинуло два учасники: Ігор Бабко та Андрій Шатирко.

Далі боротьбу за серце головної героїні романтичного проєкту Ксенії Мішиної романтичного реаліті боротимуться четверо чоловіків: Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт, Андрій Рибак та Євген Ковтуненко. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Читайте всі подробиці шостого випуску за посиланням.

Так, Ігор Бабко пішов з проєкту достроково за ініціативою Ксенії. Чоловік так і не зміг проявити себе в умовах конкуренції. Холостячка відпустила учасника.

"Мені здається, що Ігор бачить проєкт дуже поверхнево. Йому дали завдання, він думає, що зобов'язаний його виконати. Йому 23 роки, може, у нього дійсно не було відносин, де потрібно боротися за жінку?" – зазначила Мішина.

Також на церемонії троянд, яка проходить традиційно в кінці кожного випуску, реаліті покинув Андрій Шатирко. Попри хороші взаємини з Андрієм, за словами Ксенії, їх спілкування більше нагадує дружбу, ніж кохання. Тому вона прийняла досить складне для себе рішення і попрощалася з учасником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в шостому випуску реаліті "Холостячка" Андрій Рибак організував романтичне побачення з Ксенією Мішиною. Учасник зробив акценти на тактильних відчуттях і усамітнені, тому обрав місцем для зустрічі з головною героїнею SPA. До речі, в кінці вечора відбувся довгоочікуваний поцілунок пари.