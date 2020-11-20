"Холостячка" на СТБ: хто покинув проєкт в 5 випуску

У п'ятому випуску шоу "Холостячка" на СТБ не покинув жоден з учасників. Так, усі шість претендентів залишилися боротися за серце Ксенії Мішиної.

За прихильність головної героїні романтичного реаліті битимуться шестеро чоловіків: Андрій Шатирко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт, Андрій Рибак, Ігор Бабко та Євген Ковтуненко. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Читайте всі подробиці четвертого випуску за посиланням.

Учасники, які боротимуться за Ксенію Мішину Instagram проєкту "Холостячка"

Так, Ксенія не роздумуючи вручила троянду Олександру Еллерту, з яким у неї відбувся перший поцілунок, а також Андрію Рибаку, Євгену Ковтуненко та Олексію Тригубенко.

Хто отримає останню троянду – Андрій Шатирко або Ігор Бабко, "холостячка" довго думала. За її словами, Бабко, ймовірно, не розуміє, на якому проєкті знаходиться і "живе сам по собі".

А Шатирко розчарував актрису тим, що легко віддав своє побачення Олександру Еллерту та не став боротися за це.

Вона відверто поговорила з чоловіками і прийняла рішення дати їм останній шанс. У підсумку проєкт ніхто не покинув.

Шоу "Холостячка" не покинув жоден із учасників Instagram проєкту "Холостячка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому четвертому випуску "Холостячки" відбувся гучний скандал з Назаром Дзівульським – його вигнали з шоу через брехню про свою дитину. Також проєкт покинув Ілля Рибальченко.