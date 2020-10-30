"Холостячка" на СТБ: хто покинув проєкт у другому випуску

За підсумками другого випуску популярного шоу "Холостячка", який вийшов на каналі СТБ в п'ятницю, 30 жовтня, проєкт покинув фотограф Володимир Оксамитний.

На думку головної героїні шоу Ксенії Мішиної, саме цей чоловік не проявив інтересу до її персони і розчарував дівчину. Детальніше про це – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

29-річний Володимир Оксамитний – відомий київський фотограф, який приділяє багато часу своїй роботі. На початку тижня, який висвітлювалася у другому випуску, він покинув будинок учасників і подався у своїх справах – на зйомку.

Володимир Оксамитний покинув шоу. Instagram "Холостячка"

Багатьох учасників така поведінка спантеличила, Ксенія також була незадоволена, так як подумала, що чоловік не відчуває до неї інтересу.

Крім цього, Володимира Оксамитного багато хто на проєкті вважали "нарцисом" і лукавою людиною.

Відзначимо, під час знайомства з Ксенією, Оксамитний розповів, що не мав досвіду в стосунках і не хотів пов'язувати себе з кимось тісними взаєминами. У шкільні роки він пережив нерозділене кохання, про що глибоко пошкодував згодом. З часом чоловік вирішив, що для того, щоб чудово проводити час, необов'язково зустрічатися з ким-небудь. Тому стосунки якщо і були, то місяць-два.

Він відзначав, що з роками зрозумів, що хоче свою сім'ю. Володимир підкреслював, що не бачить поруч з собою бізнеследі, але вірить в хімію з дівчиною творчою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина запросила на перше побачення коміка і шоумена Андрія Рибака. Пара провела вечір в басейні і переночувала разом в заміському готельному комплексі.