"Холостячка" на СТБ: хто покинув проєкт у другому випуску

За підсумками другого випуску популярного шоу "Холостячка", який вийшов на каналі СТБ в п'ятницю, 30 жовтня, проєкт покинув фотограф Володимир Оксамитний.

На думку головної героїні шоу Ксенії Мішиної, саме цей чоловік не проявив інтересу до її персони і розчарував дівчину. Детальніше про це – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

29-річний Володимир Оксамитний – відомий київський фотограф, який приділяє багато часу своїй роботі. На початку тижня, який висвітлювалася у другому випуску, він покинув будинок учасників і подався у своїх справах – на зйомку.

Багатьох учасників така поведінка спантеличила, Ксенія також була незадоволена, так як подумала, що чоловік не відчуває до неї інтересу.

Крім цього, Володимира Оксамитного багато хто на проєкті вважали "нарцисом" і лукавою людиною.

Відзначимо, під час знайомства з Ксенією, Оксамитний розповів, що не мав досвіду в стосунках і не хотів пов'язувати себе з кимось тісними взаєминами. У шкільні роки він пережив нерозділене кохання, про що глибоко пошкодував згодом. З часом чоловік вирішив, що для того, щоб чудово проводити час, необов'язково зустрічатися з ким-небудь. Тому стосунки якщо і були, то місяць-два.

Він відзначав, що з роками зрозумів, що хоче свою сім'ю. Володимир підкреслював, що не бачить поруч з собою бізнеследі, але вірить в хімію з дівчиною творчою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина запросила на перше побачення коміка і шоумена Андрія Рибака. Пара провела вечір в басейні і переночувала разом в заміському готельному комплексі.