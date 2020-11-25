"Холостячка" на СТБ: де і коли дивитися шостий випуск

У п'ятницю, 27 листопада, на телеканалі СТБ о 19:00 відбудеться шостий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з головною героїнею – українською актрисою Ксенією Мішиною.

Так, учасники разом з Мішиною відправляться на Західну Україну, де проведуть незабутній тиждень. Першим на побачення з Холостячкою піде комік Андрій Рибак, який спробує підкорити серце головної героїні під час романтичного вечора в SPA. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями шоу (щоб переглянути анонс, доскрольте новину до кінця).

До речі, один з претендентів на серце Ксенії покине проєкт достроково. А також чоловікам доведеться пройти нестандартний "детектор брехні".

Нагадаємо, в шостому випуску шоу за прихильність Мішиної боротимуться шість учасників. Серед них: Андрій Шатирко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт, Андрій Рибак, Ігор Бабко та Євген Ковтуненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому випуску реаліті "Холостячка" між головною героїнею Ксенією Мішиною та одним з учасників Олександром Еллертом відбувся довгоочікуваний перший поцілунок. Це сталося на побаченні пари в пустелі.