"Холостячка" на СТБ: де і коли дивитися 2 випуск онлайн

У п'ятницю, 30 жовтня на каналі СТБ вийде другий випуск шоу "Холостячка" з головною героїнею – українською актрисою Ксенією Мішиною. Трансляція стартує о 19:00 за Києвом.

Так, у другому випуску за серце Ксенії боротимуться 12 чоловіків. Комусь за результатами ефіру доведеться покинути шоу. OBOZREVATEL буде стежити за тим, що відбувається на романтичному реаліті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Холостячка": дивитися 2 випуск онлайн. СТБ

Ксенія Мішина в шоу "Холостячка". СТБ

У 2 випуску Ксенія Мішина продовжить пізнавати чоловіків, які на першій вечірці отримали бутоньєрки. Ведучий Григорій Решетник запропонує учасникам підготувати презентації з ідеями романтичного побачення, даючи можливість холостячці вибрати всього лише три варіанти, які найбільше її зацікавлять.

"Це дуже складний момент відбору побачень, передусім, тому що я маю вибрати тільки три. Я думаю, що все буде дуже красиво, романтично, мені дуже хочеться максимально відчувати себе жінкою", – зазначила Мішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками першого випуску шоу "Холостячка", Ксенія Мішина попрощалася відразу з чотирма чоловіками. Це – тренер зі зваблення Андрій Кушков, начальник комерційного відділу радіостанції Павло Ковчег, викладач англійської мови Дмитро Адамов і бізнесмен Дмитро Задворський. Читайте також інші подробиці прем'єрного випуску за посиланням.