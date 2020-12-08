''Холостячка'' на СТБ: де дивитися 8 випуск онлайн

Софія Ковнір Люди 14:38, 8.12.2020 Оновлено: 14:41, 8.12.2020

У п'ятницю, 11 грудня, на телеканалі СТБ відбудеться восьмий випуск популярного реаліті "Холостячка". За серце головної героїні шоу – актриси Ксенії Мішиної – боротимуться троє чоловіків: Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко.

Незважаючи на те, що скоро фінал, учасники роблять все, щоб отримати прихильність Ксенії. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на "Холостячці" і розповість усі подробиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, цього тижня головна героїня проєкту познайомиться з батьками чоловіків. Також один з учасників навіть представить Ксенії свою доньку.

Крім того, Мішиній "присвятять" цілу вулицу в місті, подарують неймовірну атмосферу романтики та кохання, а також одному чоловікові "холостячка" скаже заповітне "так", не дочекавшись фіналу.

Варто зазначити, що не всі знайомства з батьками пройдуть гладко. У восьмому випуску реаліті "Холостячка" Ксенія почує несподіване зізнання одного з учасників, а хтось отримає бутоньєрку, а потім потрапить до чорного списку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в сьомому випуску популярного реаліті "Холостячка" шоу покинув Євген Ковтуненко.

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