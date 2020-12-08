''Холостячка'' на СТБ: де дивитися 8 випуск онлайн
У п'ятницю, 11 грудня, на телеканалі СТБ відбудеться восьмий випуск популярного реаліті "Холостячка". За серце головної героїні шоу – актриси Ксенії Мішиної – боротимуться троє чоловіків: Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко.
Незважаючи на те, що скоро фінал, учасники роблять все, щоб отримати прихильність Ксенії. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на "Холостячці" і розповість усі подробиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, цього тижня головна героїня проєкту познайомиться з батьками чоловіків. Також один з учасників навіть представить Ксенії свою доньку.
Крім того, Мішиній "присвятять" цілу вулицу в місті, подарують неймовірну атмосферу романтики та кохання, а також одному чоловікові "холостячка" скаже заповітне "так", не дочекавшись фіналу.
Варто зазначити, що не всі знайомства з батьками пройдуть гладко. У восьмому випуску реаліті "Холостячка" Ксенія почує несподіване зізнання одного з учасників, а хтось отримає бутоньєрку, а потім потрапить до чорного списку.
Раніше під час сьомого випуску реаліті "Холостячка" розгорівся скандал з учасником Андрієм Рибаком.
Пізніше ексучасник реаліті-шоу Євген Ковтуненко назвав головну причину свого вильоту в сьомому етері з шоу.
Також учасник реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт прокоментував скандал, який розгорівся на шоу навколо його друга Андрія Рибака.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в сьомому випуску популярного реаліті "Холостячка" шоу покинув Євген Ковтуненко.