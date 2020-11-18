"Холостячка" на СТБ: де дивитися 5 випуск онлайн

Софія Ковнір Люди 16:58, 18.11.2020 Оновлено: 17:01, 18.11.2020

У п'ятницю, 20 листопада, на телеканалі СТБ покажуть п'ятий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з головною героїнею – українською актрисою Ксенією Мішиною.

Настав екватор проєкту і цього разу Ксенія разом із учасниками піде в похід. OBOZREVATEL буде стежити за подіями (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, вони проведуть час на острові в диких умовах. Відзначимо, що Мішина буде жити разом із чоловіками в рівних умовах.

"Холостячка" на СТБ: де дивитися 5 випуск онлайн
"СТБ"

Але ситуація буде напруженою. Без ревнощів, обурення та сліз – не обійтися.

Крім того, на глядачів чекає перший поцілунок "холостячки" з одним із учасників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому четвертому випуску "Холостячки" відбувся гучний скандал із Назаром Дзівульським – його вигнали з шоу через брехню про свою дитину. Також проєкт покинув Ілля Рибальченко.

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