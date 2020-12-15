"Холостячка" на СТБ: чим здивує фінал і де дивитися онлайн
У п'ятницю, 18 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінальний дев'ятий випуск популярного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина з двох претендентів на своє серце – Олександра Еллерта та Олексія Тригубенка – обере того, з ким бачить далі своє майбутнє.
Перш ніж зробити вирішальний вибір, Мишина відправиться на останні побачення сезону з чоловіками. Також вона познайомить учасників зі своїм батьком. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями на "Холостячці" та розповість про найцікавіші моменти шоу (щоб переглянути анонс, доскрольте новину до кінця).
На побаченні з Олексієм Тригубенком Ксенія відвідає автодром, після чого вони разом політають під куполом цирку. Інший учасник – Александ Еллерт – запросить Мішину для польоту на параплані. Обидві зустрічі будуть наповнені екстримом і романтикою.
Потім Холостячка відверто поговорить з фіналістами про відносини, озвучивши взаємні претензії. Після чого вона зробить свій вибір.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
під час сьомого випуску реаліті "Холостячка", розгорівся скандал з учасником Андрієм Рибаком. Чоловік розповів, що мав стосунки, бувши вже в проєкті.
Пізніше учасник Олександр Еллерт прокоментував скандал на шоу, який розгорівся навколо його друга Андрія Рибака.
У восьмому випуску "Холостячки" Рибак зізнався, що зовсім недавно йому написала колишня дівчина і він хоче з нею зустрітися. Після чого Ксенія Мішина вирішила попрощатися з учасником.