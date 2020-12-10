"Холостячка" Мішина знялася у відвертій фотосесії для популярного глянцю

Українська актриса, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знялася для грудневого випуску журналу Cosmopolitan. Вона постала в кадрі у відвертому образі.

Відповідне фото обкладинки 31-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Мішина позувала в чорному боді, яке підкреслило її струнку фігуру. Свій образ вона доповнила подовженим піджаком з блискітками й численними прикрасами.

Мішина прикрасила обкладинку Cosmopolitan Instagram Ксенії Мішиної

У пості, який розповсюдила Ксенія, вона розповіла, що з дитинства відчувала труднощі з самовираженням. Однак Мішина досить рано зрозуміла, що важливо приймати цей страх, щоб розвиватися.

"З самого дитинства я іноді відчувала труднощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть, моя душа все ж знала з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю. Ну а як можна не виражати себе, якщо всередині кожного з нас прекрасний, унікальний всесвіт. І я відчуваю, що моя місія – надихати інших бути собою", – заявила актриса.

Ксенія Мішина знялася у пікантній фотосесії Instagram Ксенії Мішиної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина розповіла про фаворитів на проєкті. Вона також зізналася, що від одного з учасників реаліті вона відчула "метелики в животі".