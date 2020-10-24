'Холостячка' Мішина зізналася, яка особливість їй подобається в чоловіках

Українська акторка і зірка "Кріпосної" Ксенія Мішина не так давно стала головною героїнею реаліті "Холостячка".

Артистка пройшла довгий шлях, щоб стати відомою особистістю. Однак мало хто знає про її життя до популярності.

OBOZREVATEL вирішив розповісти цікаві й маловідомі факти про зірку Мішину.

"Холостячка" Мішина родом із Севастополя.

Майбутня зірка могла піти стопами мами і стати бухгалтером. Дівчина навіть вступила до вузу на економічний факультет. Однак бажання і мрія стати акторкою були сильнішими.

До того, як Мішина стала зіркою, вона працювала в агентстві нерухомості, офіціанткою, виступала в дитячому театрі і працювала аніматором.

У 22 роки, будучи студенткою, зірка народила сина Платона від одруженого чоловіка.

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Однією з відомих робіт Мішиної стала роль у стрічці "Кріпосна", де вона зіграла поміщицю Лідію Шефер – ефектну красуню з дуже жорстким характером.

"Холостячці" Мішиної подобаються чоловіки з татуюваннями. Однак сама акторка не наважується зробити собі тату.

Із батьком сина Платона Мішина не підтримує стосунки. Як розповідала акторка, відтоді вона утримується від романів із чоловіками, які перебувають у шлюбі:

"Нічого хорошого, це ні до чого не привело. Я не перестаю себе звинувачувати за це. Нема чистоти там. Я на цей крок ніколи не піду", –розповідала в одному з інтерв'ю акторка.

2019 року Мішина стала переможницею шоу "Танці з зірками", де виступала в парі з партнером Женею Котом.

Знаменитість була номінована на премію "Людина року-2019".

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